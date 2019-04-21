В Индии в ДТП погибли 7 пассажиров автобуса

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Уттар-Прадеш на севере Индии столкнулся пассажирский автобус и грузовик, в результате погибли минимум семь человек, еще 30 получили травмы разной степени тяжести, сообщает местный телеканал NDTV.
По предварительной информации, виновник ДТП - водитель автобуса, который пытался совершить обгон и при выезде на встречную полосу столкнулся с грузовиком. Сообщается, что погибли семь человек, в том числе и сам водитель автобуса. Около 30 пострадавших были доставлены в госпитали.
Обстоятельства ДТП выясняются.-0-
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