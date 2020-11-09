В Индии в ДТП погибли семеро человек

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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии, штате Мадхья-Прадеш, в результате лобового столкновения автомобиля с самосвалом погибли семеро человек, еще пятеро человек пострадали, сообщает Синьхуа.
Авария произошла вечером 8 ноября в районе Нагауд округа Сатна, примерно в 424 км к востоку от города Бхопал, административного центра штата Мадхья-Прадеш.
По данным полиции, среди жертв ДТП три женщины, трое мужчин и один ребенок, все они - члены одной семьи. Пятеро пострадавших были доставлены в больницу в городе Рева.
Причины аварии выясняются.-0-