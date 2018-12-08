В Индии в результате падения автобуса в пропасть погибли 11 человек

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек погибли и 19 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в пропасть в Индии в штате Джамму и Кашмир. Об этом 8 декабря сообщает портал газеты The Times of India.

Трагедия произошла в округе Пунч.

Как отмечает издание, число погибших может возрасти, потому что состояние большинства пострадавших оценивается как "критическое".-0-