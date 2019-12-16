В Индии во время массовых протестов уже погибли 6 человек

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые протесты против нового закона о предоставлении гражданства иммигрантам-немусульманам не утихают в Индии пятый день. Уже есть погибшие, сообщает BBC.

Массовые демонстрации проходят в крупнейших индийских городах - Дели, Мумбаи, Хайдарабаде и Калькутте. Накануне в Дели во время стычек демонстрантов с полицией пострадали по меньшей мере 50 человек. Сообщается также о первых погибших. Так, во время протестов, которые начались в штате Ассам на северо-востоке страны, погибли уже шесть человек.

Люди выходят на улицы по разным причинам: одни утверждают, что у нового закона антиисламская направленность, другие опасаются масштабной иммиграции.

Великобритания, США и Канада предостерегли туристов от посещения северо-востока Индии, рекомендуя проявлять большую осторожность, если такие поездки все же необходимы.

Как сообщалось, новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже получила официальное одобрение, предусматривает упрощенное предоставление гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство, и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах. Поправки не касаются граждан других стран региона, например, Непала и Шри-Ланки, а также мусульман.

Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает Конституцию, провозглашающую равенство для всех, независимо от религии. Недовольны также представители ряда местных национальных групп на северо-востоке и востоке страны, которые опасаются, что теперь гражданство смогут получить миллионы беженцев из соседней Бангладеш, нашедших убежище в этом регионе, что, по мнению многих, угрожает местным жителям.-0-