В Индии вводят новые правила регулирования работы социальных сетей

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Индии вводит новые правила регулирования работы социальных сетей и платформ цифрового потокового вещания в интернете. Об этом сообщает Associated Press.
Министр информационных технологий страны Рави Шанкар Прасад пояснил, что новые правила представляют собой мягкий механизм регулирования, который поможет предотвратить распространение фейковых сообщений и другой вредоносной информации. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности и суверенитета Индии.
Новые правила обяжут социальные сети и цифровые платформы в течение 36 часов после получения запроса от правительства или суда удалять нежелательный контент. Также платформы должны будут раскрывать источники информации и предоставлять ежемесячные отчеты о своей деятельности.
Кроме того, новые правила потребуют от социальных сетей создания специального механизма для рассмотрения жалоб пользователей. Новые правила вступят в силу в течение 3 месяцев.-0-