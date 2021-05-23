В Индии выявили около 9 тыс. случаев "черной плесени"

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии выявили более 8,8 тыс. случаев мукормикоза - грибкового заболевания, известного как "черная плесень", сообщают РИА Новости со ссылкой на министра химической промышленности страны Садананда Говда.

"После детального анализа растущего числа случаев мукормикоза в различных штатах в общей сложности 23 680 флаконов противогрибкового средства "Амфотерицин-В" были выделены сегодня всем штатам. Распределение произведено на основе общего числа пациентов, которое составляет 8848 по всей стране", - написал Садананда Говда.

Он отметил, что больше всего от этого заболевания пострадал штат Гуджарат - там выявлен 2281 случай заболевания. Также заболевшие мукормикозом выявлены в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.

Мукормикоз, или "черная плесень", - осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.-0-