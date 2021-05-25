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25 мая 2021, 00:55

В Индии выявили третий вид плесени у пациента после COVID-19

Фото AP Photo
Фото AP Photo
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийские медики впервые нашли третий вид грибковой плесени у человека. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Пациент два месяца лечился от COVID-19 и начал поправляться, но четыре дня назад одна сторона лица пациента начала опухать, из-за чего он не мог открыть глаза. Также началось кровотечение из носа и кровь была обнаружена в моче. Пациент был госпитализирован, где медицинское обследование выявило заражение грибковой инфекцией.

Грибковые заболевания могут развиться у тех, кто находится в контакте со спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.

Ранее власти Индии сообщили об обнаружении в стране более 8,8 тысяч заболевших мукормикозом, или "черной плесенью" – так называется осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Также сообщалось о нескольких случаях заболевания аспергиллезом, или "белой плесенью". Несколько пациентов были инфицированы грибками обоих видов, однако желтая плесень у человека встречается впервые.

Носовые пазухи 45-летнего пациента были нормальным при компьютерной томографии, но после выполнения эндоскопии врачи узнали, что он заразился 3 типами грибков (черным, белым и желтым). Желтый гриб обычно встречается у рептилий.-0-

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