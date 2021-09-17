В Индии за день провели более 20 млн COVID-вакцинаций

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии сделали более 20 млн прививок от коронавируса за сутки. Власти страны планируют вакцинировать все взрослое население до конца года. Уже привиты более 787 млн человек. Об этом сообщает BBC.

Резкий скачок вакцинаций обусловлен желанием граждан там отметить день рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди. Предыдущий рекорд по вакцинации в Индии был установлен 27 августа, когда привились от коронавируса более 13 млн человек.

По официальным данным, более половины населения Индии, имеющего право на вакцинацию, - около 594 млн человек - получили по крайней мере одну прививку. Однако только около 20% взрослых были полностью привиты с начала кампании в январе.-0-