В Индии за неделю выявили более 1,5 млн случаев COVID-19

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии за прошедшие сутки зафиксирован новый антирекорд по количеству заражений COVID-19 - 414 182, в результате общее число заболевших за последнюю неделю достигло 1,57 млн. Об этом сообщает агентство Reuters.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в Индии за прошедшие сутки увеличилось на 3915, в результате чего общее количество смертей в стране составило 234 083.

В стране наблюдается крайне тяжелая ситуация с распространением коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии составляет 21,49 млн. Кроме того, в Индии резко снизились темпы вакцинации населения, также наблюдается нехватка медицинского оборудования. Инфекция стремительными темпами распространяется из перенаселенных городов в сельскую местность, где проживает почти 70% населения страны.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии). Как сообщила ВОЗ, на Индию пришлось 46% случаев заражения и 25% всех летальных исходов, зарегистрированных в мире на прошлой неделе.-0-