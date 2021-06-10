В Индии за сутки от коронавируса умерли более 6,1 тыс. человек - новый антирекорд

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии за сутки от коронавируса умерли более 6,1 тыс. человек, что стало самым большим показателем за все время эпидемии в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 19 мая и составлял 4,5 тыс. С начала пандемии в Индии выявлено около 359,7 тыс. смертей по причинам, связанным с COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 29,18 млн. За сутки зафиксировано свыше 94 тыс. новых случаев заражения.

По данным министерства, за 24 часа от COVID-19 выздоровели около 151,4 тыс. человек, общее число излечившихся превысило 27,6 млн.-0-