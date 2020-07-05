В Индии за сутки выявлено более 24,8 тыс. заболевших COVID-19

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии достигло 673 165. Число инфицированных за последние сутки выросло на 24 850, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

В Индии уже третьи сутки подряд фиксируются рекорды роста числа заболевших: в пятницу рост составил 20 903 случая, а в субботу - 22 771. По оценкам американского Университета Джонса Хопкинса, сейчас Индия занимает четвертое место по количеству выявленных случаев заражения после США, Бразилии и России.

По информации Минздрава Индии, число умерших от COVID-19 достигло 19 268. В больницах проходят лечение 244 814 пациентов, выздоровели 409 083 человека.

Ведомство подчеркивает, что, несмотря на рост числа заболевших, Индия контролирует ситуацию, поскольку коэффициент выздоровления постоянно растет и в настоящее время превысил 60,8%, тогда как 16 июня этот показатель составлял 52%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. На сегодняшний день число заболевших COVID-19 в мире превысило 11,2 млн. человек. Выздоровели 6 млн 059 тыс. человек, умерли 530 тыс. 754.-0-