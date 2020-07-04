В Индии за сутки зафиксировано самое большое количество заражений коронавирусом

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии 4 июля зафиксировано самое большее число заразившихся коронавирусом в течение одного дня. Об этом сообщило информагентство Reuters.

Всего зарегистрировано более 22 000 новых случаев заражения и 442 случая смерти от коронавирусной болезни.

Западный штат Махараштра – рекордсмен по уровню заболеваемости в стране. 3 июня там зарегистрировано 6 364 новых случая заражения вирусом и 198 смертей от COVID-19.

По данным ВОЗ, Индия занимает четвертое место в мире по количеству подтвержденных случаев COVID-19.-0-