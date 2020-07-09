В Индии задержан самый разыскиваемый преступник страны

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Индии арестовала сегодня утром самого разыскиваемого преступника страны Викаса Дубея, которого обвиняют в убийстве восьми полицейских на минувшей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Захватить Викаса Дубея удалось в городе Уджайне штата Мадхья-Прадеш. Отмечается, что преступника у входа в храм заметил местный торговец и оповестил полицию. Власти Индии ранее назвали Викаса Дубея самым разыскиваемым преступником. За информацию о его местонахождении была обещана награда в 500 тыс. рупий (более $6,6 тыс.).

Восемь правоохранителей погибли и 12 получили ранения 3 июля в перестрелке с бандой преступников в северном штате Уттар-Прадеш. Преступники открыли огонь по 40 полицейским, прибывшим в деревню в округе Канпур для ареста главаря банды Викаса Дубея, против которого возбуждено 60 дел. Его подозревают в убийствах, вымогательстве и похищениях людей.

Преступники перегородили дорогу к деревне бетонными блоками, чтобы не дать полиции проехать. Однако правоохранители расчистили дорогу, после чего попали под шквальный огонь. В результате перестрелки был убит заместитель суперинтенданта местной полиции, три субинспектора и четыре констебля. Тогда бандитам удалось скрыться.-0-