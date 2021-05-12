В Индии зафиксировали антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии за прошедшие сутки зафиксировали 4205 летальных случаев из-за коронавируса, что стало максимумом с начала пандемии, сообщает Reuters.

Предыдущий антирекорд по количеству летальных исходов из-за COVID-19 был отмечен в Индии 8 мая, когда за сутки из-за инфекции скончались 4187 человек.

По данным Минздрава Индии, за прошедшие сутки в стране выявили 348 421 случай заражения COVID-19, общее число заболевших в стране на данный момент превышает 23 млн, а количество летальных исходов составило более 250 тыс.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся COVID-19 и третье место по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии).-0-