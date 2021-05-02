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02 мая 2021, 11:05

В Индии зафиксировали максимальное число смертей из-за коронавируса в сутки

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2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зафиксировало за минувшие сутки 392 488 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает ТАСС.

Общее число заболевших за все время эпидемии в стране достигло 19 557 457. Число летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло за сутки на 3689 и составило 215 542.

Суточный скачок смертельных случаев от инфекции стал рекордным в Индии за все время эпидемии. Предыдущий антирекорд был отмечен 29 апреля и составлял 3645. Число заболевших за 24 часа несколько снизилось - 1 мая сообщалось о 401 993 новых случаях инфицирования коронавирусом, что стало восьмым мировым антирекордом, установленным в Индии за последние несколько недель.

В то же время число выздоровевших увеличилось за сутки на 307 865 и достигло 15 992 271. На лечении находятся 3 349 644 пациента с коронавирусом, что на 80 934 больше, чем сутками ранее.

Прививку от коронавирусной инфекции в Индии за последние сутки сделали 1 826 219 человек, общее число привитых граждан составило 156 816 031.-0-

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