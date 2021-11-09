В Индии зафиксировали вспышку лихорадки Зика

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка лихорадки Зика произошла в индийском штате Уттар-Прадеш. В городе Канпур уже зафиксировано 89 случаев заражения, сообщает India Today.

У большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно. По данным департамента здравоохранения штата, среди зараженных одна беременная женщина, а также 19 пациентов в возрасте от 4 до 20 лет.

Министр здравоохранения штата Уттар-Прадеш Джай Пратап Сингх сообщил, что уже приняты меры, чтобы остановить распространение вируса Зика. В частности, устанавливаются люди, контактировавшие с заболевшими, усилены санитарные требования.

Вирус Зика переносится комарами рода Aedes и вызывает у людей болезнь, характерными симптомами которой являются небольшое повышение температуры, сыпь, конъюнктивит, утомление, головная и суставная боль, лихорадка и опухание суставов. Вирус чрезвычайно опасен для беременных женщин, особенно для плода. В последнее время болезнь привлекает к себе пристальное внимание из-за возможности быстрого распространения в мире.-0-