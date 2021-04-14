В Индии зафиксирован мировой рекорд по числу зараженных COVID-19 за сутки

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии зафиксирован новый мировой рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки. За последние 24 часа выявлено 184 372 случая заболевания, сообщает Deutsche Welle.
По данным Министерства здравоохранения Индии, от последствий заражения COVID-19 за минувшие сутки умерли 1027 человек.
С начала пандемии коронавирусом в стране заразились 13,9 млн человек, число жертв достигло 172 тыс.
В последнюю неделю в Индии ежедневно выявляют более 100 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Население страны составляет около 1,35 млрд человек.-0-