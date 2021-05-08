В Индии зафиксирован новый суточный антирекорд смертей от коронавируса

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии за прошедшие сутки зафиксирован новый антирекорд по количеству летальных исходов от COVID-19 - 4187. За все время пандемии погибли 238 270 зараженных. Об этом сообщает агентство Reuters.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Индии теперь составило более 21,9 млн, выздоровели 17 930 960 пациентов. На лечении находятся 3 723 446 человек с коронавирусной инфекцией.

По данным портала Worldometers, на сегодняшнее утро в мире число заразившихся COVID-19 составляет 157 561 280, умерли более 3,2 млн человек. Больше всего инфицированных в США - более 33,4 млн (умерли 594,9 тыс., выздоровели 26,3 млн). На втором месте Индия, на третьем Бразилия - более 15 млн зараженных (умерли 419,3 тыс., выздоровели 13,6 млн.). В России за все время число заразившихся коронавирусом составило более 4,8 млн, выздоровели 4,4 млн. Количество летальных исходов - 112 622.-0-