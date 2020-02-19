В Индии загорелся пассажирский самолет

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии перед взлетом загорелся двигатель пассажирского самолета авиакомпании GoAir, сообщает Independent.

"Посторонний предмет вызвал небольшой пожар, который уже потушили. Все пассажиры и бортпроводники находятся в безопасности после обычной эвакуации", - говорится в сообщении.

Все пассажиры покинули самолет, и его отбуксировали со взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает Independent, пожар в двигателе самолета GoAir, который направлялся из западного индийского города Ахмедабад в южный Бенгалуру, произошел перед самым вылетом рейса G8 802.

Вероятной причиной пожара названа птица, которая попала в двигатель.-0-