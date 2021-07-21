В Индии зарегистрировали более 4 тыс. смертей от "черной плесени"

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 4300 человек умерли от "черной плесени" в Индии в условиях растущей эпидемии этого заболевания. Об этом информирует ВВС.

Как сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия, в Индии зарегистрировано 45 374 случая этой редкой и опасной инфекции, называемой мукормикозом.

Почти половина инфицированных все еще проходит лечение. Большинство случаев связано с выздоровевшими и выздоравливающими пациентами с COVID-19. Инфекция поражает носовые пазухи, головной мозг, легкие и может быть опасной для жизни диабетиков и людей с тяжелым иммунодефицитом, например, для больных раком или людей с ВИЧ / СПИДом. Врачи говорят, что "черная плесень" поражает организм через 12-18 дней после выздоровления от COVID-19. Врачи заявили, что многие пациенты умерли от болезни еще до того, как попали в больницу, а у ряда пролеченных и выздоровевших пациентов, по-видимому, случился рецидив.

По официальным данным, штаты Махараштра, Гуджарат, Тамил Наду и Раджастхан сообщили о наибольшем количестве случаев заболевания. В двух штатах - Махараштре и Гуджарате - погибли 1785 человек.

По словам врачей, противогрибковый укол - единственный препарат, эффективный против болезни.-0-