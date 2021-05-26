В Индии зарегистрировано 11 717 случаев заболевания "черной плесенью"

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии уже зарегистрировано 11 717 случаев заболевания мукормикозом, или "черной плесенью". Об этом сообщил в своем Twitter министр химической промышленности и производства удобрений Индии Садананда Говда.
По информации главы министерства, наибольшее число случаев инфицирования в штате Гуджарат.
Ранее власти Индии сообщали об обнаружении в стране более 8,8 тыс. заболевших мукормикозом, или "черной плесенью". Мукормикоз - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проник в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также для тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.
Также сообщалось о заболевании людей "белой плесенью" и "желтой плесенью", но случаев инфицирования этими грибковыми инфекциями гораздо меньше.-0-