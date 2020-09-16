В Индии зарегистрировано свыше 5 млн случаев COVID-19

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев коронавируса в Индии сегодня превысило 5 млн. Об этом сообщает Associated Press.

Министерство здравоохранения Индии сообщило о 90 123 новых случаях заболевания за последние 24 часа, в результате чего общее количество зараженных в стране достигло 5 020 359, что составляет около 0,35% от 1,4 млрд населения. В сообщении Минздрава говорится, что за последние 24 часа умерли еще 1290 инфицированных, общее число жертв среди зараженных COVID-19 составило 82 066 человек.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, летальность среди пациентов с COVID-19 в Индии составляет 1,6%, что намного ниже, чем в США и Бразилии. Однако эксперты предупреждают, что уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в Индии может заметно возрасти в ближайшие недели. Большинство смертей зафиксировано в крупных городах страны - Мумбаи, Дели, Бангалоре, Ченнаи и Пуне. Штат Махараштра, где зарегистрировано более 1 млн случаев заболевания, остается наиболее пострадавшим регионом Индии, за ним следуют Андхра-Прадеш, Тамил Наду, Карнатака и Уттар-Прадеш. На них приходится более 60% случаев заражения коронавирусом в стране.

Наибольшее число зараженных в Индии было зафиксировано 11 сентября - 97 570. Только в течение месяца число заболевших COVID-19 увеличилось более чем на 1 млн. Общее число случаев COVID-19 в Индии приближается к самому высокому показателю в мире, зафиксированному в США (более 6,6 млн).

При этом, несмотря на рост заболеваемости, индийские власти исключают введение второй общенациональной блокировки, поскольку экономика страны в данный момент только начала активно восстанавливаться после окончания первого локдауна. В апреле-июне ВВП Индии сократился на рекордные 23,9%, в результате чего миллионы людей остались без работы. Сейчас правительство Индии продолжает ослаблять ограничения, введенные в конце марта. Вместо установления повторного карантина правительство Индии делает ставку на улучшенную систему тестирования.-0-