В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские индийского штата Уттар-Прадеш застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей, сообщает BBC.

Индиец взял в заложники на дне рождения дочери 20 человек Мужчина, осужденный на пожизненное заключение за убийство, был освобожден по УДО. Он пригласил односельчан, в основном детей и женщин на празднование дня рождения своей дочери. Во время праздника мужчина открыл стрельбу по людям и взял в заложники не менее 20 человек.

Полиция несколько часов пыталась убедить захватчика сдаться. Когда их попытка не удалась, они вызвали спецназ. Мужчина был убит в перестрелке. Все дети доставлены в безопасное место, никто из них не пострадал.

По информации телеканала NDTV, после того как мужчина был ликвидирован, местные жители схватили его жену и забросали ее камнями. Женщина была доставлена в госпиталь в критическом состоянии, где позднее скончалась.

Как сообщалось ранее, мужчина пригласил односельчан, в основном детей и женщин, на празднование дня рождения своей дочери. Во время праздника он открыл стрельбу по людям и взял в заложники свыше 20 детей в возрасте от шести месяцев до 15 лет, а также несколько женщин. В результате стрельбы были ранены двое полицейских и один местный житель.-0-