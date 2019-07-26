В Индии женщина проглотила полтора килограмма украшений и монет

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хирурги достали из желудка жительницы Индии больше 1,5 кг украшений и монет. Об этом сообщает телеканал
Девушка проглотила 90 монет достоинством по 5 и 10 рупий, цепочки, кольца в нос, серьги, наручные и ножные браслеты, женские часы. Врачи недоумевают, как некоторые предметы можно было проглотить. Большинство предметов - медные.
26-летняя жительница Индии решила таким образом спрятать украшения "в надежном месте". Когда члены семьи заметили пропажу ценных вещей, они спросили об этом девушку, но она только начинала плакать.-0-
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