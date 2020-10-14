В Индии жертвами обрушения стены стали не менее девяти человек

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее девяти человек, в том числе маленький ребенок, погибли в индийском городе Хайдарабад при обрушении вечером 13 октября стены, общей для нескольких строений, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Стена обрушилась из-за подтоплений, вызванных мощными ливнями. На месте ЧП работают спасатели.

Сообщается, что в последние три дня в штате Телангана, где расположен Хайдарабад, и в соседнем штате Андхра-Прадеш идут мощные муссонные ливни. Фиксируются наводнения и затопления районов. Местами затруднено автомобильное движение.

Сильные дожди становятся причиной подтопления зданий, что приводит к обрушению стен. Сутками ранее в подобном инциденте в Телангане погибли два человека.-0-