В индийском Мумбаи горит девятиэтажное здание

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из крупнейших городов Индии Мумбаи загорелось девятиэтажное здание, где расположен офис компании Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL). Из-за пожара в помещении оказались заблокированы люди, сообщает Reuters со ссылкой на представителей пожарной службы.

По имеющимся сведениям, огнем охвачены третий и четвертый этажи. На место происшествия направлены 14 пожарных машин.