В индийском Мумбаи горит девятиэтажное здание

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из крупнейших городов Индии Мумбаи загорелось девятиэтажное здание, где расположен офис компании Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL). Из-за пожара в помещении оказались заблокированы люди, сообщает
По имеющимся сведениям, огнем охвачены третий и четвертый этажи. На место происшествия направлены 14 пожарных машин.
Как сообщает индийское издание
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