В Индийском океане произошло мощное землетрясение

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индийском океане. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зафиксированы в 14.19 по Всемирному координированному времени в районе подводного хребта Карлсберг в Индийском океане.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 км и в 406 км к юго-востоку от города Хадибо в Йемене.
Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.-0-
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