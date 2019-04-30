В Индийском океане произошло мощное землетрясение

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индийском океане. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 14.19 по Всемирному координированному времени в районе подводного хребта Карлсберг в Индийском океане.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км и в 406 км к юго-востоку от города Хадибо в Йемене.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.-0-