В Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 6,0

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в центральной части Индийского океана. Об этом сообщила сейсмологическая служба Обсерватории Гонконга.
Эпицентр землетрясения находился в 1080 км к востоку от островов Агалега. Глубина залегания очага не приводится.
Информация о разрушениях и об угрозе цунами пока не поступала.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3889 BYN
|2.385 BYN
|2.39 BYN
|USD
|2.1285 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2871 BYN
|3.281 BYN
|3.289 BYN