В Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 6,0

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в центральной части Индийского океана. Об этом сообщила сейсмологическая служба Обсерватории Гонконга.

Эпицентр землетрясения находился в 1080 км к востоку от островов Агалега. Глубина залегания очага не приводится.

Информация о разрушениях и об угрозе цунами пока не поступала.-0-