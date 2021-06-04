В индийском зоопарке умер лев с положительным тестом на COVID-19

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из зоопарков в штате Тамилнад на юге Индии, предположительно, от коронавирусной инфекции умер лев, еще девять особей показали положительный результат на COVID-19. Об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на местные СМИ.

"У одного из львов в зоопарке возникли проблемы со здоровьем, руководители зоопарка заподозрили, что это коронавирус. Сразу же были собраны образцы и отправлены в институт, который подтвердил наличие вируса у животных. Самец умер. Причина его смерти выясняется властями", - передает газета Times of India со ссылкой на свои источники в отделе дикой природы департамента лесного хозяйства штата Тамилнад.

Газета уточнила, что взятые у львов образцы были отправлены в Национальный институт болезней животных, который подтвердил факт заражения COVID-19.

Зоопарк был закрыт из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. Власти объявили о введении ограничений для предотвращения распространения инфекции. Как отмечается, в зоопарке - 13 львов, из них 6 самцов и 7 самок.-0-