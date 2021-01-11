В Индонезии 13 человек погибли и 27 пропали без вести при сходе оползня

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 13 человек погибли и 27 пропали без вести в результате схода оползня в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает Синьхуа.

Причиной природного катаклизма стали сильные ливни.

По словам главы отделения по чрезвычайным ситуациям провинциального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Буди Будимана, оползень разрушил 18 домов, расположенных на склоне холма, в результате чего 18 человек получили травмы и 13 человек погибли.

На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы. В них задействованы три единицы тяжелой техники.

"Во время поисково-спасательной операции внезапно начался сход других оползней, из-за чего погибли еще несколько спасателей", - сказал Буди Будиман.

Сильные внезапные дожди на фоне нестабильного грунта на холме значительно замедляют спасательную операцию.-0-