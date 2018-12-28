В Индонезии 2018 год стал самым смертоносным за последнее десятилетие

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 4231 человек погиб или был объявлен пропавшим без вести во время стихийных бедствий в Индонезии в 2018 году, что делает его самым смертоносным для этой страны годом за последнее десятилетие. Такие данные индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий (BNPB) приводит газета The Jakarta Post.

По сведениям агентства, в 2018 году в Индонезии произошло более 2,4 тыс. стихийных бедствий. Фактическое количество стихийных бедствий в нынешнем году меньше, чем в 2017-м: в прошлом году в стране было зафиксировано более 2,8 тыс. природных катастроф, однако число жертв катаклизмов в 2017-м было значительно меньше - 378 человек.

Данные Геологической службы США (USGS) показывают, что с 1 января по 24 декабря 2018 года в Индонезии произошло 221 землетрясение магнитудой более 5. Число землетрясений с магнитудой более 2,5 составило 1807.

Глава индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Виллем Рампангилей отметил, что на гидрометеорологические явления приходится 97% стихийных бедствий, причем наиболее распространенными являются тропические циклоны и наводнения. Однако к наибольшим человеческим потерям привели геологические катастрофы - землетрясения, цунами и разжижение почвы. Эти катаклизмы составляли только 3% от общего числа стихийных бедствий, зарегистрированных до середины декабря, но они унесли 3969 жизней. Наибольшее число жертв зафиксировано после землетрясений в Центральном Сулавеси и Ломбоке и цунами в Палу.

После цунами в Палу представители Агентства по предотвращению стихийных бедствий заявили, что в Индонезии практически отсутствует оборудование для обнаружения цунами. "В нашей стране в настоящее время не работают буи для обнаружения цунами, которые необходимы для ранней фиксации таких волн. Большинство устройств сломаны вандалами", - отметили в агентстве.

Председатель Агентства по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии (BMKG) Двикорита Карнавати заявила, что в стране отсутствуют программы по повышению осведомленности о стихийных бедствиях, несмотря на то, что Индонезия находится в Тихоокеанском огненном кольце, из-за чего подвержена землетрясениям и извержениям вулканов.

По словам индонезийских властей, серия стихийных бедствий - отрезвляющая реальность для страны, которая стремится продвигать свои туристические достопримечательности, пытаясь ускорить рост экономики.

Власти Индонезии прогнозируют, что гидрометеорологические опасности останутся наиболее вероятными стихийными бедствиями, которые произойдут в стране в следующем году. В апреле 2019 года в Индонезии пройдут выборы в законодательные органы, а также президентские выборы. Представители Агентства по предотвращению стихийных бедствий отметили, что они готовы минимизировать воздействие любых природных явлений, особенно во время ключевых для страны дат.-0-