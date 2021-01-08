В Индонезии активизировался вулкан - эвакуированы около 500 человек

Фото Associated Press
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Мерапи в Индонезии в четверг утром начал извергать горячие облака. Около 500 жителей, проживающих на его склонах, были эвакуированы, сообщает Associated Press.
Незначительные извержения фиксировались в течение дня, в результате одного из них в воздух на высоту 200 м поднялись клубы горячих облаков.
Гора высотой 2968 метров находится примерно в 30 километрах от центра индонезийского города Джокьякарта на острове Ява. По данным властей близлежащих районов, около четверти миллиона человек живут в пределах 10 километров от вулкана.-0-