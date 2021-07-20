В Индонезии число заболевших COVID-19 за сутки возросло на 38,3 тыс.

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее число случаев заболевания COVID-19 в Индонезии выросло за сутки на 38 325 и достигло 2 950 058. Об этом сообщает агентство "Синьхуа", ссылаясь на Министерство здравоохранения Индонезии.

Общее число умерших в стране за 24 часа выросло на 1280 и составило 76 200. Общее количество выздоровевших достигло 2 323 666.

Коронавирус распространился на все 34 провинции страны. В отдельных регионах росту заболеваемости COVID-19 способствовал более заразный штамм дельта.

Индонезия принимает меры для ускорения вакцинации населения, сохраняя при этом экстренные ограничения на общественную деятельность в нескольких регионах с учетом набирающей обороты второй волны COVID-19.-0-