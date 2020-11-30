В Индонезии из-за извержения вулкана эвакуированы более 4,4 тыс. человек

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На индонезийском острове Лембата из-за извержения вулкана Или Левотолок были эвакуированы более 4,4 тыс. человек, сообщает телерадиокомпания RTЕ.

Столб лавы и пепла поднялся на высоту 4 км. В связи с извержением на острове был закрыт аэропорт. Власти рекомендуют жителям носить маски, очки для защиты глаз и дыхательных путей.

Сообщений о жертвах не поступало.

Последнее крупное извержение вулкана произошло в 2017 году. В конце 2018 года в проливе между островами Ява и Суматра произошло извержение вулкана, вызвавшее цунами, которое унесло жизни более 400 человек. Всего в Индонезии насчитывается около 130 действующих вулканов.-0-