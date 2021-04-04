В Индонезии из-за наводнений и оползней погибли 20 человек

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 20 человек погибли, еще пять пропали без вести в результате наводнений и оползней в провинции Восточная Нуса-Тенгара в центральной части Индонезии. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями.

Официальный представитель управления Радитя Джати сказал, что стихийное бедствие произошло в районе Флорес Тимур примерно в 1.00 по местному времени.

Из-за катастрофы десятки домов оказались под землей, несколько других домов были смыты, разрушен мост.

Все пострадавшие находятся на лечении в ближайших больницах.-0-