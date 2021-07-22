В Индонезии из-за шторма погибли 24 человека, более 30 пропали без вести

22 июля, Калимантан /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Спасатели нашли 24 тела и продолжают поиск 31 пропавшего без вести после того, как 18 кораблей попали в шторм в водах у провинции Западный Калимантан в центральной Индонезии.

Как рассказал начальник областного поисково-спасательного управления, в ходе операции спасено 83 человека.

Отмечается, что погодные условия, которые начали ухудшаться, могут помешать продолжить поисковую операцию в ближайшие три дня.

К поиску людей, пропавших в море, привлечены вертолет, самолет и несколько судов.-0-