В Индонезии началось извержение самого активного вулкана Мерапи

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии началось извержение самого активного действующего вулкана Мерапи, местные жители эвакуировались в безопасное место, сообщает индонезийский портал Detik.

Вулканическая активность Мерапи, расположенного на острове Ява, усиливается. "С 6.00 до 12.00 мы наблюдали в общей сложности 22 горячих облака, амплитуда 60 миллиметров, длительность 197 секунд", - заявил руководитель Центра исследований и разработок технологий геологических катастроф Ханика Хумайда.

По информации портала Tribunnews.com, распространение вулканического пепла достигло городов Маланг, Клатен и провинции Центральная Ява.

Высота вулкана достигает 2968 м, его название переводится как "гора огня". Во время извержения Мерапи в 2016 году 347 человек погибли, более 60 тыс. были вынуждены покинуть дома.-0-