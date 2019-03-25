В Индонезии открыли первую линию метро

25 марта, Джакарта /БЕЛТА - Антара/. Президент Индонезии Джоко Видодо открыл в столице первую в стране линию метрополитена.

По словам Джоко Видодо, запуск системы Массового скоростного транспорта (MRT) станет новой эрой в транспортной системе столицы Индонезии. Также сообщается, что президент призвал жителей бесплатно опробовать новый метрополитен.

Джоко Видодо дал старт началу строительства 8,7-километровой ветки, которая будет проложена от центра столицы на запад Джакарты.-0-