В Индонезии открыли первую линию метро

25 марта, Джакарта /БЕЛТА - Антара/. Президент Индонезии Джоко Видодо открыл в столице первую в стране линию метрополитена.
По словам Джоко Видодо, запуск системы Массового скоростного транспорта (MRT) станет новой эрой в транспортной системе столицы Индонезии. Также сообщается, что президент призвал жителей бесплатно опробовать новый метрополитен.
Джоко Видодо дал старт началу строительства 8,7-километровой ветки, которая будет проложена от центра столицы на запад Джакарты.-0-
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