В Индонезии прекратили поиски жертв крушения самолета Lion Air

12 ноября, Джакарта /БЕЛТА - Антара/. В Индонезии завершилась операция по поиску жертв крушения самолета авиакомпании Lion Air. Об этом 10 ноября на пресс конференции сообщил глава национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги.

Такое решение было принято после оценки результатов поисковой операции, заявил глава агентства, добавив, что в течение 13 дней командой были приложены максимум усилий для поисков.

Обнаружены 196 фрагментов человеческих тел, при этом опознана была 51 жертва крушения. Всего на борту находилось 189 человек.

Новый Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air 29 октября выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из аэропорта он рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.-0-