В Индонезии при обрушении шахты погибли 5 человек

14 мая, Джакарта /БЕЛТА - Антара/. В Индонезии в результате обрушения одной из шахт в провинции Западная Ява у подножия горы Пангкор погибли 5 человек, десятки находятся под завалами. Об этом сообщил представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Он также сообщил, что причиной оползня послужили проливные дожди.

Из-под завалов удалось спасти трех человек. Спасательные работы продолжаются.-0-