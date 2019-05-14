В Индонезии при обрушении шахты погибли 5 человек

14 мая, Джакарта /БЕЛТА - Антара/. В Индонезии в результате обрушения одной из шахт в провинции Западная Ява у подножия горы Пангкор погибли 5 человек, десятки находятся под завалами. Об этом сообщил представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.
Он также сообщил, что причиной оползня послужили проливные дожди.
Из-под завалов удалось спасти трех человек. Спасательные работы продолжаются.-0-
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