В Индонезии произошло извержение самого активного вулкана в стране

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром на острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи, самого активного в Индонезии. Вулкан выпустил столб дыма и пепла высотой 2 тыс. м, сообщает агентство Синьхуа.

Мерапи расположен примерно в 28 км к северу от индонезийского города Джокьякарта с населением 2,4 млн. На склонах вулкана проживают тысячи человек.

Вулканологи предупредили, что дальнейшие извержения могут привести к обрушению лавового купола и сходу пирокластических потоков. В радиусе 3 км от кратера Мерапи объявили запретную зону. Также вулканологи призвали жителей окрестных районов принять меры предосторожности в связи с оседанием вулканического пепла.

Вулкан Мерапи регулярно извергается с 1548 года. Во время извержения осенью 2010 года погибли 353 человека, около 350 тыс. были вынуждены эвакуироваться.

Всего на территории Индонезии расположены около 130 действующих вулканов.-0-