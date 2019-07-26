В Индонезии произошло извержение вулкана Тангкубан

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Тангкубан недалеко от города Бандунг (свыше 2 млн. человек), выбросил столб пепла высотой в несколько сотен метров. Об этом сообщила газета "The Straits Times" .

Местные власти просят жителей не приближаться к вулкану. Агентство по предотвращению стихийных бедствий занимается оценкой его активности.

Индонезийские острова входят в Тихоокеанское огненное кольцо - область по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. Всего в этой зоне 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле.-0-