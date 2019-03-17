В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На острове Ломбок в Индонезии сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 23,6 км. Эпицентр находился в 48-и км на северо-восток от города Матарам - административного центра провинции Западные Малые Зондские острова.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.-0-