В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На острове Ломбок в Индонезии сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 23,6 км. Эпицентр находился в 48-и км на северо-восток от города Матарам - административного центра провинции Западные Малые Зондские острова.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.-0-
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