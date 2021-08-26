В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 191 км к северо-востоку от города Палу (население 282 тыс. человек) на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.-0-
Эпицентр находился в 191 км к северо-востоку от города Палу (население 282 тыс. человек) на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.-0-