В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.Эпицентр находился в 191 км к северо-востоку от города Палу (население 282 тыс. человек) на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 10 км.Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.-0-