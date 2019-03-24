В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По его сведениям, эпицентр подземных толчков находился в 166 км к востоку от города Манадо, население которого составляет 452 тыс. жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.
Информации о разрушениях и пострадавших нет.-0-
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