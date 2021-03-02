В Индонезии проснулся вулкан Синабунг

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индонезийский вулкан Синабунг на острове Суматра выбросил облако горячего пепла на высоту 5 км, сообщает Channel News Asia.

Отмечается, что это первое большое извержение вулкана с августа 2020 года.

Сведений о пострадавших не поступало, но местные власти призвали туристов и местных жителей держаться на расстоянии не менее 3 км от кратера.

Синабунг - действующий вулкан, расположенный в 60 км к юго-западу от города Медан (население около 2 млн человек). Высота вулкана над уровнем моря - 2,4 тыс. м.-0-