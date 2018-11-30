В Индонезии разыскивают сбежавших из тюрьмы 87 заключенных

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индонезийская полиция и военные разыскивают 87 человек, которым удалось сбежать из тюрьмы в городе Банда-Ачех на западе страны. Об этом сообщает индонезийский новостной портал Detik.

Побег из тюрьмы произошел после того, как более чем 720 заключенным позволили покинуть камеры для совершения намаза. После совершения вечерней молитвы попытку побега предприняли 113 человек, 26 из которых были оперативно задержаны. Еще 87 остаются на свободе.

Сообщается, что побег осуществлен из тюрьмы вместимостью 380 человек, в которой содержалось более 720 заключенных.

Полиция и военные Банда-Ачеха перекрыли дороги в городе и продолжают поиски беглецов.-0-