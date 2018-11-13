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В Индонезии случилась авария на колесе обозрения

В мире 13.11.2018 | 22:30
Фото с сайта NST
Фото с сайта NST

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Индонезии Джакарте колесо обозрения из-за технической неисправности стало вращаться в обратную сторону, и кабинки с людьми начали переворачиваться. Об этом сообщает портал NST.

Инцидент произошел вечером на ярмарке Sekaten Night Market.

Сотрудники парка оперативно отреагировали на поломку и спасали посетителей в течение получаса. Им пришлось взбираться по конструкции, чтобы добраться до потерпевших.

В результате происшествия никто не пострадал.-0-

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Теги
Индонезия, парк развлечений, происшествия
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