В Индонезии случилась авария на колесе обозрения

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Индонезии Джакарте колесо обозрения из-за технической неисправности стало вращаться в обратную сторону, и кабинки с людьми начали переворачиваться. Об этом сообщает портал NST.
Инцидент произошел вечером на ярмарке Sekaten Night Market.
Сотрудники парка оперативно отреагировали на поломку и спасали посетителей в течение получаса. Им пришлось взбираться по конструкции, чтобы добраться до потерпевших.
В результате происшествия никто не пострадал.-0-
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