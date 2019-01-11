В Индонезии в 2018 году произошло рекордное количество землетрясений

11 января, Джакарта /БЕЛТА - Антара/. В Индонезии в 2018 году было зафиксировано более 11,5 тыс. землетрясений, что стало рекордным показателем в стране за последние 10 лет. Об этом сообщает управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) Индонезии.

По словам руководителя BMKG Двикориты Карнавати, в 2017 году было зафиксировано 7 тыс. 172 подземных толчка, а в 2018 году произошло 11 тыс. 577 землетрясений различной магнитуды и глубины залегания очага. Отмечается, что количество землетрясений с магнитудой более 5 баллов составило 297.

Индонезия расположена в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, где наблюдается частая вулканическая и сейсмическая активность.

По данным индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий (BNPB), за 2018 год в Индонезии в общей сложности произошли 2 тыс. 427 стихийных бедствий, в результате которых 4 тыс. 821 человек погиб или считается пропавшим без вести.-0-