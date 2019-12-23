В Индонезии в затопленной пещере погибли три студента

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате затопления пещеры в провинции Западная Ява (Индонезия) погибли три студента, сообщает издание CNA.

По предварительным данным, молодые люди погибли от недостатка кислорода, поддавшись панике. Они оказались заблокированными в пещере из-за подъема уровня воды. Причиной затопления стал сильный ливень, обрушившийся на район.

Сезон дождей в Индонезии начался в конце ноября. За последние недели несколько регионов, включая Западную Яву, пострадали от непогоды и штормов.-0-